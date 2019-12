Jovem de 18 anos atenta contra a própria vida na Ponte JK 

PUBLICIDADE 

Letícia Perdigão e Lucas Neiva

Nesta quinta-feira (26) por volta das 7h20, uma jovem de 18 anos, natural de Minas Gerais, atentou contra a própria vida na Ponte JK.

Pessoas que passavam pelo local e viram a cena, acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e a Polícia Militar.

Os policiais militares do Batalhão Turístico utilizaram dois jet skis e duas viaturas para localizar o corpo da jovem. O CBMDF empregou uma aeronave, duas unidades de saúde, duas embarcações e cinco mergulhadores.

O ponto de partida das buscas foi uma bolsa com alguns pertences que a garota deixou na ponte.

O caso será investigado pela 10ª DP, no Lago Sul.

Prevenção

O suicídio é um tema que precisa ser discutido por toda a população. Para ajudar a prevenir novos casos, a Secretaria de Saúde lançou o Oi Vida, um hotsite que leva informações de utilidade pública sobre o autoextermínio, utilizando uma linguagem leve e simples.

Apresentada em setembro, durante a Jornada de Prevenção ao Suicídio do DF, a plataforma conta com diversos recursos. Entre os conteúdos principais estão os sinais e sintomas do suicídio e a rede de contados da saúde pública para assistência e casos de emergência.

“O Oi Vida é uma ferramenta importantíssima para dar suporte, tanto para as pessoas que estão precisando, quanto para as que querem ajudar. Ele serve para o público especializado, para o leigo e para todos os que se interessam pelo tema. Esta é mais uma ferramenta importantíssima para o trabalho de prevenção que realizamos”, destacou a diretora de Serviços de Saúde Mental, Elaine Bida.

No Oi Vida é possível, ainda, deixar uma mensagem, uma palavra de apoio ou até mesmo um desabafo, afinal, o diálogo e a escuta são fundamentais para quem está precisando de ajuda. “Todos nós temos dias ruins, e não há nada melhor do se sentir acolhido nesses momentos”, enfatiza um texto introdutório da ferramenta.

Para fortalecer a plataforma e criar uma corrente do bem, o internauta pode compartilhar fotos ou vídeos com a hastag #OiVida no Instagram. O objetivo da galeria é ajudar a proporcionar sorrisos reais e mostrar que a vida é fundamental, o maior bem humano. O hotsite foi desenvolvido pela Assessoria de Comunicação da pasta em parceria com a Diretoria de Serviços de Saúde Mental.

Dados

Durante a jornada, foram apresentados alguns dados sobre o suicídio, que é a segunda maior causa de mortes no mundo. O Brasil é o oitavo país com maior número absoluto de suicídios. Transtornos mentais estão presentes em 98% das pessoas que se suicidam, sendo a depressão o principal deles.

“A Organização Mundial de Saúde estima que haja dez tentativas não quantificadas para cada suicídio cometido. Temos de abrir os olhos para os atendimentos feitos nos Caps, Upas e, principalmente, na Atenção Primária”, comentou o membro do Comitê Nacional de Prevenção ao Suicídio do Ministério da Saúde, Fernando Albuquerque.

Até 1º de agosto deste ano, foram notificadas 78 mortes por suicídio no Distrito Federal, sendo 57 homens e 21 mulheres. A faixa etária de maior prevalência está entre 20 e 29 anos de idade, com 20 óbitos, seguido de pessoas com idade entre 30 e 39 anos (14 mortes).

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é lembrado em 10 de setembro. Várias instituições participaram de ações em todo o Brasil, como parte da Campanha do Setembro Amarelo, uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e do Conselho Federal de Medicina (CFM).