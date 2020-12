Jornal de Brasília conquista Prêmio Lusófonos da Criatividade

PUBLICIDADE

O rebranding do Jornal de Brasília, termo técnico para reconstrução de marca, foi premiado no último dia 18, com a medalha de Ouro do Prêmio Lusófonos da Criatividade. O projeto, iniciado há pouco mais de dois anos, tinha o desafio de rejuvenescer a marca, trazendo uma cara jovem, porém, sem perder a seriedade do veículo que está no mercado há quase cinquenta anos e têm grande credibilidade editorial. A renovação foi lapidada com a premissa de traduzir a cidade planejada por Oscar Niemeyer e a atual, vibrante, cosmopolita e em constante movimento.

Desde o início, o projeto exigiu a busca incessante em expandir o conceito de imprensa local e retratar uma cara nova, para marcar um ritmo novo, um tempo novo.

À frente do projeto, Guilherme Lombardi, diretor de Marketing do JBr, classifica seu desenvolvimento como “um dos processos mais bem feitos que participei na minha vida”. “Durante os dois anos de trabalho, tempo que engloba as discussões acerca dos objetivos da nova identidade e uma intensa pesquisa no mercado, foi primordial pensar em como manter a seriedade e credibilidade do jornal, tão tradicional, e rejuvenescer a marca, dar uma cara jovem e séria ao mesmo tempo”.

“Eu sabia que tínhamos caprichado, foi um trabalho bastante perfeccionista, com várias idas e vindas, mas confesso que foi uma surpresa. Acreditávamos no bronze, mas a primeira colocação em um prêmio tão importante foi incrível.”

Guilherme Lombardi – Diretor de Marketing do Jornal de Brasília

Para auxiliar no desenvolvimento da nova marca, o Jornal de Brasília contou com o apoio da Rede Look’n Feel, empresa especializada em publicidade. O diretor criativo, Renato Ferreira, foi desafiado a atualizar a identidade, trazendo uma expressão da marca mais moderna e contemporânea, tirando um pouco a cara de coisa antiga e se reposicionando como uma produtora de conteúdo, valorizando muito o site como o principal ponto de contato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A estratégia seguida em muitas conversas foi a de fortalecer uma relação da marca com a cidade. De Brasília e por Brasília. A ideia foi destacar a capital como centro desse novo posicionamento”

Renato Ferreira – Diretor criativo da Rede Look’n Feel

De acordo com Miguel Alves, editor-executivo online e manager de produtos digitais do Jornal de Brasília, o jornal como um todo passou por um grande processo de reestruturação editorial, tecnológica e visual. Ao adotar a filosofia de on-line first, foi necessário buscar estreitar e aprofundar as conexões do veículo com toda a cidade e com todas as expressões culturais e inovadoras do Distrito Federal e a nova marca coroou todo o processo reestruturação e reposicionamento do JBr.

“Em 2019, o Jornal de Brasília se dedicou a um profundo processo de transformação editorial, tecnológica e visual, dando ênfase a sua versão on-line, sem esquecer da versão impressa. A nova marca se comporta primorosamente em todas as plataformas digitais e em nossa versão impressa”.

Miguel Alves – Editor-executivo online e manager de produtos digitais do JBr

Referências diretas a Brasília

A tipologia escolhida (as letras) se remete às famosas placas que se espalham e são característica única da nossa cidade.

Para destacar sua origem, Brasília foi sobreposta em um quadrado amarelo, com um tom característico do símbolo da capital: As flores do ipê. O formato do grifo também remete a outra representação: O “quadradinho” que salienta o Distrito Federal no coração do Brasil.

Para reforçar o compromisso e a identidade com todo o DF, foi construído um grupo iconográfico original, que retrata as mais de 30 regiões administrativas (RAs), criando um estilo próprio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prêmios Lusófonos da Criatividade

Os Prêmios Lusófonos da Criatividade são um festival internacional de criatividade sediado em Portugal e o único mundialmente dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e debater os mercados publicitários e de comunicação dos países de língua oficial portuguesa.

Há seis anos, a premiação se orgulha em enaltecer o melhor trabalho feito por agências, profissionais, estúdios e produtores em todos os países de língua portuguesa.

Diferente de outros, o festival não ocorre anualmente, mas sim ao longo de todo o ano, por achar que é mais justo ir avaliando ao longo dos meses os trabalhos de uma agência, e não aqueles que apenas são feitos até uma data determinada. Assim, cada edição anual é composta por três edições quadrimestrais.

Novas competições

O projeto de rebranding do Jornal de Brasília está inscrita em mais duas competições, sendo uma internacional e outra local. O diretor de Marketing, Guilherme Lombardi, está confiante após receber o Prêmio Lusófonos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que venham novos prêmios!