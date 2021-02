Inscrições abertas para a Semana de Produção Científica do IFB

PUBLICIDADE

Com o objetivo de motivar a interação dos estudantes e servidores, o Instituto Federal de Brasília convida toda a população para submissão de resumos para a X Semana de Produção Científica (SP10) — Edição Especial. Desta vez será on-line e ocorrerá no dia 2 de março de 2021, com veiculação pela TV IFB. O público alvo são alunos, professores, pesquisadores, todos de qualquer instituição de ensino e pesquisa, nacionais e estrangeiros.

As submissões estão abertas até o dia 07 de fevereiro e serão realizadas por meio da plataforma Even3. Para cada inscrição poderão ser apresentados até dez resumos simples de trabalhos científicos. Os resumos que forem aprovados integrarão o Caderno de Resumos da SP10, a ser organizado pela Editora IFB. Para dúvidas e outras informações, entre em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação pelo e-mail: [email protected] Inscreva-se na programação online da Semana do Meio Ambiente IFB O Instituto Federal de Brasília/Campus Estrutural, promove a Semana de Meio Ambiente nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2021.

A Semana tem como tema “Diálogos Socioambientais para Promoção da Sustentabilidade”. Será totalmente on-line e transmitido através do YouTube. As inscrições são gratuitas e ao final do evento todos os participantes cadastrados na plataforma EVEN3 receberão certificados. Para acesso às informações e realização da inscrição, basta acessar no site do IFB o link para a plataforma.

Nesta edição, on-line, haverá palestras e mesas-redondas. Temas – 9 de fevereiro: Águas e florestas: um recorte do Cerrado; Pandemia nas comunidades indígenas e o uso dos recursos naturais; Saúde Ambiental; Cidade, Rio e Floresta: sociabilidades no Médio Xingu da Amazônia depois da Usina de Belo Monte. 10 de fevereiro – Os caminhos do lixo; Caminhos do Planalto Central e a sustentabilidade (sistema de trilhas); Apresentação da Comissão IFamBiental e resultados da pesquisa sobre destinação dos resíduos no IFB; Planejamento Urbano, Microurbanismo, Saúde e Sustentabilidade em tempos de pandemia.

IFB abre inscrições para o I Simpósio de Humanidades e Linguagens: educação em novos tempos O simpósio é um evento regional promovido pela Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens do Instituto Federal de Brasília (IFB), Campus Riacho Fundo, no período de 15 a 19 de março de 2021 e, está com inscrições abertas. O evento tem como objetivo abordar reflexões e discussões multidisciplinares acerca da educação em novos tempos por meio de palestras e mesas de discussões e, para isso, contará com a participação de professores renomados sobre o assunto.

O simpósio também divulgará a produção de pesquisas, bem como resultados parciais de pesquisa de Monografias de Conclusão de Curso dos estudantes do curso. As inscrições são dirigidas apenas para ouvintes e deverão ser feitas pelo site do evento. São gratuitas e todos os participantes cadastrados na plataforma Even3 receberão certificado de participação (para os que participarem de ao menos quatro dias). O simpósio será totalmente on-line e transmitido no YouTube.

O evento contará com intérpretes de Libras todos os dias. Confira os professores participantes informações no site do evento: https://www.even3.com.br/ishl/. Mesa de abertura – Educação em novos tempos (15/03); Mesa 1 – Educação e Linguagens: desafios e possibilidades (16/03); Mesa 2 – Educação: currículo, ensino e docência em foco (17/03); Mesa 3 – Educação e interdisciplinaridade: desafios para o século XXI (18/03); Mesa de encerramento – Ensino remoto em tempos de pandemia (19/03). Os editais e chamadas públicas com todos os detalhes para cada uma das atividades do IFB estão sempre disponíveis em www.ifb.edu.br