Incêndio atinge Centro Olímpico da Universidade de Brasília

No início da tarde deste domingo (6), por volta de 13h, um incêndio em vegetação no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB) consome uma grande área de cerrado, sendo possível avistá-lo de vários pontos do Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência, empregando três viaturas e 18 militares.

Segundo informações do Sr. João Francisco Neto, supervisor de segurança e responsável pelo campus nesse dia, o incêndio florestal teria se iniciado próximo às margens do Lago Paranoá (APA do Lago Paranoá). O fogo foi em direção às quadras poliesportivas, às edificações da casa do estudante e circundou todo o centro olímpico, entretanto, sempre sendo monitorado e combatido pelas guarnições de bombeiros que se encontravam no local. Devido à atuação criteriosa, por haver solução de continuidade (acero naturais) na vegetação e locais pavimentados, o incêndio não chegou a ocasionar danos ao patrimônio da Universidade ou perigo aos alojamentos do campus.

Em virtude da proximidade e da grande extensão de cerrado no centro olímpico, o fogo chegou próximo à Central de Suprimento dos Correios (CESUP), onde havia vários veículos. Esforços foram concentrados a fim de evitar que o fogo atingisse uma grande quantidade de automóveis e motocicletas ali estacionados. Devido à altura das chamas, uma parte da fiação de alta tensão veio a romper-se próxima ao CESUP e a CEB foi acionada para o local.

O tempo total de atuação foi de aproximadamente de 3h30, mas o CBMDF ficou no local até às 17h30, para prevenir possível reignição. A área total atingida foi de: 62,4hectares (624,236m²) e não houveram vítimas.