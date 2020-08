Inaugurada nova sede do CIL de Planaltina

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (6), foi inaugurada a nova unidade do Centro Interescolar de Línguas (CIL), em Planaltina. Esteve presente no evento o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT).

Meus votos são de que todos os estudantes que passarem por aqui possam ser grandes pessoas na vida”, disse o governador no ato de descerramento da placa.

“Esse é um momento extremamente gratificante, pois vemos o quanto valeu a pena nosso empenho, nossa luta para ver o CIL pronto. Agradeço ao governador por encampar esse trabalho e parabenizo nossos estudantes por essa vitória, que é de toda a população”, destacou Claudio Abrantes.

A construção da sede própria do CIL possibilitará que a unidade ofereça cursos nos três turnos, matutino, vespertino e noturno. O Centro funcionou de forma improvisada, somente no período noturno, no Centro de Ensino Centro de Ensino Fundamental (CEF) 8 durante 5 anos.

Agora, a capacidade de alunos matriculados foi ampliada, passando de 700 para mais de três mil já agora no segundo semestre deste ano. A unidade oferta aulas de inglês, francês e espanhol para crianças e jovens, e o próximo curso a entrar na lista é o de Língua Brasileira de Sinais (Libras). “Estou muito alegre, sei da necessidade da população. Vai dar oportunidade ainda maior de essas crianças se inserirem no mercado de trabalho”, disse o governador Ibaneis Rocha.

O novo CIL tem 12 salas de aula, além de uma ala administrativa, com diretoria, sala dos professores e salas de atendimento. A unidade é anexa à Regional de Ensino de Planaltina, onde também está sendo construído um novo auditório.

Durante a visita à cidade, o governador também esteve no CRDP e no Crevin, entidades que são beneficiadas pela doação total dos vencimentos do chefe do Executivo. Ambas as instituições foram sugestões de Claudio Abrantes.

“Ver esse trabalho que é feito pelo Pastor Ramalho e sua família, além de médicos, psicólogos, psiquiatras, dando as mãos, juntando alimentos… Mostram que vale a pena trabalhar por aqueles que estão em dificuldade, que estão em carência”, disse o governador no CRDP.

