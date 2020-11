IFB Planaltina participa de Congresso Latino Americano de Agroecologia

PUBLICIDADE

Estudantes e professores do curso superior de Tecnologia em Agroecologia do Campus Planaltina do Instituto Federal de Brasília (IFB) participam com a apresentação de 14 trabalhos no Congresso Latino Americano de Agroecologia, um dos mais importantes sobre o tema.

O evento começou na quarta-feira (25) e segue até esta sexta (27) em sua 7ª edição, sendo desta vez on-line e abordando o período com o título “Tecendo o território: transformações urgentes para a vida”.

Entre os trabalhos em destaque estão Experiências do podcast chá com agroecologia do ifb campus planaltina; Dez Anos das Vivências em Agroecologia no IFB: Aprendizados na Caminhada; O Uso de Espécies do Cerrado em Jardins e o Sinergismo com a Ciência Agroecológica; Saberes tradicionais evidenciados na Festa do Divino Espírito Santo Planaltina, Distrito Federal e Caracterização dos Produtores Orgânicos em Brasília e Entorno a partir do Censo Agropecuário de 2017.