Idosos de baixa renda chegam a hotel e fazem teste rápido para Covid-19

Nesta quarta-feira (22) os primeiros 100 idosos dos 300 selecionados pelo programa Sua Vida Vale Muito – Hotelaria Solidária, da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), começaram a ser hospedados no Brasília Palace Hotel. Para garantir a segurança dos selecionados na iniciativa, todos passaram por testes rápidos para detecção da Covid-19, aplicados por equipes da Secretaria de Saúde.

O programa tem como objetivo atender pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, sob risco de contaminação pelo coronavírus em suas residências. A ideia é garantir por três meses o isolamento efetivo dos idosos, que são um grupo de risco durante a pandemia.

Uma nova aplicação de testes rápidos está prevista no hotel na próxima semana, como forma de reforçar os protocolos de segurança. Além disso, uma equipe de saúde volante será destacada para monitorá-los ao longo dos três meses. Eles verificarão tanto a condição deles quanto suas necessidades.

A medida é importante para a aposentada Gasparina Ferreira, 66 anos, uma das hospedadas no Brasília Palace Hotel. “No meu caso, moro com minha filha que é casada e tem um bebê. Eles tiveram que sair de casa para eu ficar em isolamento social. Se eu estiver hospedada aqui, eles podem voltar para a casa deles, e eu fico mais segura”, conta.

Outra situação é a do pedreiro Alcino de Araújo, 62 anos, que mora junto com 11 pessoas, entre filhos e netos. “Mesmo no isolamento, eles não param em casa. Já estava ansioso para ficar hospedado logo. Aqui estou mais seguro e protegido”, afirmou.

“O intuito é justamente retirar dos domicílios os idosos que moram com pessoas jovens que são possíveis vetores para transmitir o coronavírus. Queremos protege-los da infecção no pico da pandemia”, explicou o secretário adjunto de Assistência à Saúde, Ricardo Tavares, presente na ação junto com o secretário adjunto de Gestão em Saúde, Eduardo Pojo.

De acordo com Tavares, caso o teste rápido aplicado no check-in dê positivo e os idosos não apresentem sintomas da doença, eles são orientados a retornar ao domicílio para ficar de quarentena. “Mas se for sintomático, será encaminhado à unidade de saúde mais próxima da residência ou um hospital referência, dependendo do quadro clínico. Só pode entrar no hotel quem não está com coronavírus”, ressaltou.

Iniciativa

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, também acompanhou o processo de hospedagem dos primeiros idosos no Brasília Palace Hotel. Na ocasião, garantiu que até sexta-feira (24) todos os 300 participantes do programa de hotelaria solidária serão hospedados. Eles vão ser contatados por e-mail, telefone ou via endereço.

“A ideia é expandir esse projeto piloto para outros hotéis. Vamos publicar o edital de chamamento ainda esta semana, habilitando mais locais para a atender essas pessoas. Temos no DF aproximadamente 14 mil idosos vivendo em moradias inadequadas”, informou Marcela Passamani.

Portaria

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou no dia 20 de abril a Portaria nº 288, que dispõe sobre os requisitos para selecionar os idosos que participarão do programa “Sua Vida Vale Muito – Hotelaria Solidária”.

Entre os requisitos estão: ter 60 anos (completados até a data da publicação do edital) ou mais; residir no Distrito Federal; morar em domicílio onde não seja possível o isolamento domiciliar e/ou que esteja compartilhando moradia com pessoas infectadas ou suspeitas de infecção pelo coronavírus e impossibilitado de se manter em isolamento social.

Ainda são requisitos ser de baixa renda; ter capacidade de autocuidado e autonomia para locomoção; capacidade para realizar sua própria higiene pessoal e de fazer, sem dificuldades e sem ajuda, todas as atividades de vida diária; não apresentar febre e/ou sintomas respiratórios compatíveis com a Covid- 19; quando testado para diagnóstico de contaminação pelo coronavírus, tenha resultado negativo.

A inscrição pode ser feita pelo preenchimento e envio de formulário de cadastro, disponível no site http://suavidavalemuito.sejus.df.gov.br/inscricao-idoso/.

Com informações da Agência Brasília