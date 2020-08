Ibaneis, sobre vacina da covid: “Se for necessário comprar, temos recursos”

PUBLICIDADE

O governador Ibaneis Rocha falou nesta segunda-feira (10) sobre a expectativa do Distrito Federal quanto às vacinas contra o novo coronavírus que vêm sendo produzidas no Brasil e no mundo. Perguntado sobre uma possível compra de doses de um medicamento que venha a combater a covid-19, Ibaneis afirmou que o DF tem recursos para tal.

A princípio, Ibaneis pretende esperar uma posição do Ministério da Saúde. Segundo o governador, as conversas indicam que a pasta comprará as vacinas e fará a distribuição para os estados e o Distrito Federal. No entanto, “se for necessário comprar, nós temos recursos”, afirmou, em entrevista à rádio CBN.

Na última quarta-feira (5), a Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto Butantan, deu início à fase 3 de testes da Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. Cinco profissionais de saúde da linha de frente no combate à covid-19 foram escolhidos para receber doses do medicamento.

Quanto ao combate à covid-19 no DF de modo geral, Ibaneis confessou estar “muito feliz” com a Secretaria de Saúde, que inaugurou hospitais de campanha e ampliou mais de 10 vezes a capacidade de atendimento, segundo o governador. “No inicio [da pandemia] eram 86 unidades de saúde para covid, e hoje nós estamos próximos de 1.100 UTIs. Nesta semana nós estaremos disponibilizando todas elas”, alegou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hidroxicloroquina

Ibaneis também falou sobre os medicamentos hidroxicloroquina e ivermectina, apontado pelo presidente Jair Bolsonaro como remédios eficazes contra a covid-19 — a Organização Mundial de Saúde (OMS) nega a eficácia. O governador disse que “não entra nessas teorias”. “Eu sou defensor de que as pessoas sigam as determinações dos médicos.”

O governador falou também que já fez testes de covid-19 e, caso um dia venha a ser infectado, irá procurar recomendações médicas.