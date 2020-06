Ibaneis decide sobre lockdown em regiões do DF nesta semana

PUBLICIDADE 

Esta semana será de grande importância para a reabertura do comércio e dos serviços no Distrito Federal. Depois de analisar os dados de evolução da epidemia do novo coronavírus em cidades que têm apresentado aumento significativo do número de casos da doença, como Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia e Estrutural, o governador Ibaneis Rocha poderá voltar a fechar postos do comércio e de serviços ou até tomar medidas extremas, como lockdown (confinamento). Mas segundo a equipe do governo, o lockdown só acontecerá se não houver outra forma de conter o avanço da covid-19. Por enquanto é apenas uma das diversas alternativas que estão sendo analisadas.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF, a Ceilândia e o Sol Nascente registrara, no final do dia de ontem, 1.118 casos, o que representa 11,8% da população das duas regiões administrativas; em Samambaia, 659 pessoas contraíram o coronavírus, correspondendo a 6,9% dos moradores da região e a Estrutural confirmou 166 casos, o que corresponde a 1,7% dos moradores da localidade. O maior número de óbitos ocorreu na Ceilândia, 35 mortes.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, chegou a gravar um vídeo, no último domingo, 31 de maio, apelando à população do Distrito Federal, em especial das regiões de Ceilândia, Sol Nascente, Samambaia e Estrutural, para que cumpram as medidas sanitárias. No vídeo, o governador alertou que estabelecimentos comerciais que não seguirem as medidas estabelecidas poderão ser multados e até fechados. “Nosso apelo à família brasiliense é para que se cuide. Nós podemos dar o ambiente hospitalar, mas não podemos lhes garantir a vida. Então, por favor, sigam as orientações, fiquem em casa. Só saiam se for necessário. E você, comerciante, que agora tem a possibilidade de retomar as suas atividades, faça isso com responsabilidade, não nos obriguem a tomar medidas mais duras”, apelou o chefe do Executivo local.

Além da fala do governador, no domingo passado houve uma grande operação nessas quatro cidades com ações de desinfecção, distribuição de máscaras e fiscalização. De acordo com assessoria do governador, chamou atenção o fato de os casos terem aumentado muito nessas localidades assim como o fato de “a população estar agindo como se nada estivesse acontecendo”.