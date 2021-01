Hospitais continuam autorizados a fazer cirurgias eletivas

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde decidiu manter, por pelo menos mais uma semana, a realização de cirurgias eletivas na rede pública de saúde do Distrito Federal. A Hospitais da rede pública continuam autorizados a fazer cirurgias eletivas, quando haverá nova determinação quanto à continuidade dos procedimentos. A pasta avalia diariamente o cenário epidemiológico da Covid-19 no DF levando em consideração critérios técnicos como a taxa de transmissão, que atualmente está em 0,74 – já esteve em 1,3 –, ocupação dos leitos de UTI Covid e a média móvel de casos e mortes pela doença causada pelo novo coronavírus.

As cirurgias eletivas começaram a ser autorizadas gradativamente em outubro iniciando pela especialidade oftalmológica. Em novembro, as ginecológicas, urológicas e vasculares foram retomadas. No dia 2 de dezembro, a Secretaria de Saúde autorizou a volta dos procedimentos pediátricos, ortopédicos, plásticos, gerais e coloproctológicos.

O secretário-adjunto de Assistência Saúde, Petrus Sanchez, informou que “o objetivo principal é garantir, também, os atendimentos às enfermidades não Covid-19 em toda a rede pública”. O gestor destaca a importância em manter a segurança necessária para a realização dessas cirurgias durante a pandemia. “Continuaremos avaliando periodicamente a situação da doença no DF e tomaremos todas as medidas necessárias para assegurar a assistência à população”.

Durante o período de suspensão, que começou em 29 de junho, a Secretaria de Saúde manteve a realização das cirurgias oncológicas, cardiovasculares, transplantes e judicializadas.

Produção cirúrgica

Mesmo com tantas restrições impostas pelo ano atípico, a pasta conseguiu obter a segunda maior produção cirúrgica, no período de 1º de janeiro a 31 de outubro, desde 2014. Nesse período foram feitas 53.610 cirurgias, entre eletivas e de urgência, em toda a rede pública de saúde do DF. Em 2014 foram 52.460 cirurgias realizadas. Já em 2019, quando houve o maior número de cirurgias nesse período de sete anos, foram feitas 57.266 de 1º de janeiro a 31 de outubro.

As informações são da Agência Brasília