Homenagem a quem se despede

PUBLICIDADE 

Com câncer, paciente tem formatura em hospital

Ana Cristina da Silva, que teve que interromper a faculdade de enfermagem por causa da doença, realizou o sonho de receber o diploma

Os aplausos encheram os corredores do Hospital de Apoio de Brasília (HAB) na tarde de ontem. Os olhos dos membros da equipe médica se enchiam de lágrimas conforme Ana Cristina da Silva, 46 anos, caminhava em direção à tão sonhada cerimônia de formatura. Quando descobriu um câncer no pâncreas em setembro de 2019, ela teve que trancar o 8º semestre da faculdade de Enfermagem e colocar o sonho em pausa. Apesar de ter trabalhado durante 23 anos como auxiliar de enfermagem, sempre desejou ter o diploma e seguir cuidando de outros. “Sempre quis cuidar de pessoas”, relatou.

Ana está sob os cuidados da equipe do hospital há nove dias, mas na última segunda-feira verbalizou para Giselle de Fátima Silva, uma das psicólogas da instituição, o desejo não alcançado de completar a faculdade. Ao descobrir a vontade da paciente, a enfermeira da Ala de Cuidados Paliativos Oncológicos, Ana Catarine Carneiro, se disponibilizou a realizar o sonho.

“Ela andava mais de 5 km à noite para ir pegar um ônibus para a faculdade. Quando chegava lá, às vezes, não tinha nem o que comer, mas ela ia para a faculdade” contou Márcia Maria, 32, amiga de Ana Cristina desde o período em que ela trabalhava como técnica de enfermagem. Márcia e Ana Cristina se afastaram após a época em que trabalhavam juntas, mas em 2015, ambas se reencontraram na Faculdade de Enfermagem e, hoje, Márcia apoia e ajuda a amiga em todos os passos do tratamento.

A ideia da enfermeira Ana Catarine para realizar o desejo da paciente era levar membros do Conselho Regional de Enfermagem, (Coren-DF) para fazer uma cerimônia simbólica de formatura. No entanto, ela foi surpreendida com o interesse da instituição em proporcionar à Ana Cristina uma experiência real de formatura. O Coren organizou então uma linda cerimônia nas dependências do Hospital, as enfermeiras conseguiram alugar uma beca e contrataram uma maquiadora para deixar Ana Cristina pronta para o evento. Os itens que conseguiram para a formatura, como a maquiagem, por exemplo, foram feitos voluntariamente. O que eles não conseguiram por meio de doação, foi pago pela equipe do hospital.

Além disso, as amigas de Ana Cristina auxiliaram um contato do hospital com a faculdade onde ela cursava Enfermagem, para que eles também participassem do momento e pudessem entregar um canudo para Ana Cristina.

Saúde frágil antecipou a cerimônia

Foto: Vitor Mendonca/Jornal de Brasilia

A solenidade de formatura de Ana Cristina contou com a presença de representantes de várias instituições de enfermagem, como o Coren e também o Sindicato dos Enfermeiros (SEDF).

“Nós estamos aqui em homenagem a Ana Cristina. Isso para dizer antes de tudo que ela é importante e para falar da sua importância”, disse o presidente do Coren, Marcos Feitosa, no início da solenidade.

Após a entrega do certificado, Feitosa deu a Ana Cristina uma carteirinha que a habilita a praticar a profissão. Logo em seguida, o diretor do SEDF presenteou a nova formanda com um kit de associado do Sindicato dos Enfermeiros.

Ana Cristina contou que não acreditava que a cerimônia iria realmente acontecer e que o melhor momento para ela foi quando recebeu a identidade funcional.

“Eu não acreditei, fiquei chocada. Normalmente demoram para entregar mas fiquei realmente surpresa”, contou.

A enfermeira Ana Catarine relatou também que foi muito lindo ver que Ana Cristina estava mais disposta justamente em razão da formatura. A cerimônia estava inicialmente programada para a tarde de hoje, mas por uma recaída da paciente na quarta-feira, a equipe achou melhor antecipar o evento.

“Ela [Ana Cristina] mesma disse que se sentia uma rainha”, relatou a enfermeira. “Foi lindo ver o quanto essa realização de sonho fez bem para ela, até fisicamente. O tempo todo me falava ‘me belisca’. Na hora que viu a beca ela ficou emocionada”, explicou.

Para Ana Catarine é surpreendente quantas pessoas se envolveram nessa história para juntos conseguirem realizar esse sonho.

Cuidados Paliativos

Foto: Vitor Mendonça/Jornal de Brasilia

Cuidados Paliativos são os cuidados assistenciais oferecidos para todo paciente que tenha uma doença fora de possibilidades de cura (que ameace a vida) visando melhor qualidade de vida através da prevenção e alivio do sofrimento imposto pela doença. Para isso é fundamental que o paciente tenha acesso a uma equipe multidisciplinar. Essa equipe tem o desafio de avaliar e tratar da dor e outros sintomas físicos, assim como aspectos sociais, psicológicos e espirituais.

Esses cuidados são oferecidos para o paciente e sua família no momento em que o médico assistente identifica que não existem mais possibilidades da doença ser curada. Todos os envolvidos nesse processo de adoecimento e terminalidade devem ser acolhidos e contemplados pelos Cuidados Paliativos.