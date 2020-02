Homem tem mal súbito e morre enquanto andava de bicicleta

PUBLICIDADE 

Na tarde deste domingo (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, por volta de 15h30, para atender uma ocorrência inicialmente identificada como atropelamento na 603 sul, na L2, na frente do Colégio Galois.

A corporação mobilizou um helicóptero, duas viaturas e 13 militares para o local. Chegando lá, ficou constatada que a ocorrência não era de atropelamento, mas de mal súbito. Clovis dos Santos Sobrinho, 70 anos, andava de bicicleta pela via quando passou mal e teve uma Parada Cardiorrespiratória (PCR).

A equipe do CBMDF iniciou as manobras de reanimação e acionou a aeronave mas, após 50 minutos de RCP, o óbito foi confirmado ainda no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável por cuidar da região.