Homem que deu rajada na final da Libertadores é solto

Neste domingo, Marcelo Gonçalves Borges, foi solto sem ter que pagar fiança. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O homem é suspeito de comandar parte do tráfico de drogas das quadras 3 e 5 de Ceilândia e tinha sido preso nesse sábado (21) com entorpecentes, uma arma e munições.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), Marcelo é membro de facção criminosa da região e responsável por dar vários tiros para o alto durante a final da Libertadores, no jogo entre Flamengo e River Plate, realizado no dia 23 de novembro.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que o torcedor dispara comemorando o encerramento do jogo que deu a vitória por 2×1 ao time rubro-negro. É possível ver um clarão e ouvir a rajada. https://jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2019/12/WhatsApp-Video-2019-12-23-at-3.22.25-PM.mp4 Marcelo foi preso durante uma abordagem da PMDF. Na revista pessoal, não foi encontrado nada de ilícito. Porém, ao vasculhar o carro, os militares encontraram a pistola de 9mm e dois carregadores, um com capacidade de 15 tiros e outro com capacidade de 30 tiros. Segundo a corporação, essa seria a mesma arma usada no vídeo. As regras de soltura são: 1º – proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante (3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal; endereço: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa – Praça Municipal – Bloco B – Lote 1 – Brasília – DF CEP: 70.094-900); 2º – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Diante do flagrante, o homem foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).