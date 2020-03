Homem passa mal e cai do ônibus no DF

PUBLICIDADE 

Guilherme Gomes

redacao@grupojbr.com

Na tarde desta quinta-feira (5), um homem passou mal e caiu do ônibus que estava, na BR 040. Anderson Gonçalves Fernandes, de 41 anos, foi encontrado pelos bombeiros caído ao solo e com um ferimento na cabeça. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e após uma hora de processos de reanimação, o quadro foi revertido e o paciente foi encaminhado para o Hospital de Santa Maria inconsciente e com o ritmo cardíaco desorganizado.

De acordo com relatos de pessoas que estavam dentro do transporte, o passageiro estava encostado na porta do ônibus e já parecia estar passando mal. No momento em que o veículo parou no ponto de embarque e abriu a porta, ele caiu e bateu a cabeça no chão.

Durante o atendimento o ônibus permaneceu parado na local e a rotina de embarque e desembarque de passageiros foi organizada um pouco mais a frente da estação. O fato aconteceu na via do BRT, na Estação Catetinho, próximo a entrada de Santa Maria, às 13h05.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com uma aeronave, duas viaturas por terra e 13 militares.