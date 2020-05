Homem morre após “racha” de moto na Fercal

PUBLICIDADE 

Um homem de 28 anos morreu após uma corrida de motocicletas na região da Fercal, no último domingo (24). Segundo a 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), a vítima participava do “racha”, quando se envolveu em um acidente com outro participante, de 24 anos.

O racha era realizado em uma via pública, com as motocicletas em alta velocidade. De acordo com a 35ª DP, a vítima não possuía carteira de habilitação e havia ingerido bebida alcoólica antes de pilotar. Outros membros da corrida teriam feito o uso de drogas.

As investigações já identificaram o motociclista que se teria se chocado com a vítima fatal. Agora, ele poderá responder por homicídio culposo ou doloso, a depender da avaliação das provas.

Caso recorrente

A 35ª DP conta que, há meses, investiga a prática de rachas na Fercal. Os motociclistas costumam se reunir nos finais de semana para consumir álcool e drogas e fazer manobras perigosas com as motos, como mostra o vídeo divulgado pela corporação:

Em operações passadas, os policiais chegaram a apreender algumas das motos usadas. A maioria dos praticantes não possui CNH, tampouco habilidade para executar as manobras.

