Homem morre ao cair de prédio de dez metros de altura em Taguatinga Norte

PUBLICIDADE 

Um homem caiu de um prédio de aproximadamente 10 metros de altura, em Taguatinga Norte e acabou falecendo no local, na tarde desta sexta-feira (3). Wendel Vinicius Lima, de 22 anos, fazia serviços de pinturas no edifício serviço de pintura, quando as cordas da cadeira que o sustentavam romperam e ele despencou. Na queda, o rapaz acabou atingindo as lanças de um portão de uma casa ao lado do prédio.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para a ocorrência, mas Wendel não resistiu a queda e acabou morrendo antes mesmo da chegada do socorro. A vítima foi encontrada suspensa rente ao muro e não usava capacete, segundo as autoridades.

O homem trabalhava para uma empresa especializada em serviços de altura e o responsável estava no local no momento do acidente. A perícia foi acionada e vai determinar os detalhes da queda, tais como revelar o que aconteceu para que o equipamento rompesse.

Com informações da CBMDF