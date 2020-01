Homem é preso após troca de tiros com a polícia na Estrutural

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso após perseguição policial pela DF 087, na tarde desta quarta-feira (8). A tentativa de fuga acabou quando o carro conduzido pelo indivíduo, bateu contra um caminhão na via.

Os policiais militares foram avisados por motoristas sobre dois homens em um veículo, que estariam cometendo roubo a populares em pontos de ônibus próximo a equipe policial.

Ao chegar no local e visualizar o veículo, os suspeitos tentaram jogar o carro contra a viatura policial. Ao evitar a colisão, as autoridades deixaram os suspeitos escaparem e se iniciou a perseguição.

Após a colisão no início da Estrutural, os dois homens desceram do carro, para tentar a fuga a pé. Um conseguiu fugir enquanto o outro trocava tiros com um policial. Atingido, o homem foi encaminhado para o Hospital de base e detido logo em seguida.