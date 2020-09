Homem é preso após ser pego com 40kg de maconha em São Sebastião

PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou, na noite da última sexta-feira (25), em São Sebastião, a prisão de um homem que portava 40 kg de maconha e 2,5 mil reais em espécie. O caso aconteceu após um táxi, da cidade de Uberlândia (MG) passar por um ponto de bloqueio. De acordo com com o boletim de ocorrência, durante a abordagem, o suspeito se apresentava nervoso. Durante a vistoria, o policiais encontraram tabletes da droga no porta-mala do veículo.

Ao ser questionado, o motorista afirmou para os agentes que levava a encomenda para a cidade de Unaí-MG e que receberia a quantia de R$ 1,8 mil pelo transporte do entorpecente. Além disso, os policiais encontraram a quantia de R$2.541,00 no veículo. O condutor foi conduzido a 30ª DP, de São Sebastião, em que foi preso em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes.