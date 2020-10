Homem é denunciado após tentativa de feminicídio de ex-companheira da Asa Sul

PUBLICIDADE

Nessa segunda-feira (26) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou o auxiliar de serviços gerais Felício Rodrigues Barbosa, por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira em 4 de outubro deste ano.

Segundo a denúncia, Felício deve responder por tentativa de homicídio quadruplamente qualificado. As qualificadoras são feminicídio (os dois haviam tido um relacionamento e estavam separados), motivo torpe (ele não aceitava o fim do relacionamento), meio cruel (uso de instrumento pérfuro-contudente) e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (ela foi surpreendida quando chegava ao trabalho).

No dia do crime, a vítima estava em seu local de trabalho, em um centro clínico na Asa Sul, quando foi avisada pelo porteiro do edifício que Felício a procurava para conversar. Ao encontrar-se com o ele, foi surpreendida pelo acusado, que tirou uma chave de fenda do bolso e passou a atacá-la brutalmente. A mulher foi levada ao Hospital de Base e sobreviveu aos ferimentos.