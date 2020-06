Grávida de cinco meses está desaparecida após sair para caminhada matinal

PUBLICIDADE

Uma mulher grávida está desaparecida desde a manhã desta terça-feira. Karina Romanini Messias, 39 anos, saiu para caminhar na frente de seu prédio, na 111 norte, às 11h, e não apareceu até o momento.

Karina está no quinto mês de gestação, e todas as manhãs sai para fazer uma caminhada, sem documentos ou celular. Qualquer notícia, favor ligar: 98126-6000, falar com Jorge Messias.