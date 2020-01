Governo atua na M Norte nesta quinta

PUBLICIDADE 

O programa GDF Presente segue no atendimento às demandas da população do Distrito Federal e nesta quinta-feira (9), foi a vez da M Norte, em Taguatinga.

Contemplando um pedido dos moradores da região, a operação Tapa-Buracos, que abrangeu da via da UBS 7 até o condomínio Reserva Taguatinga, resultou em mais segurança. Além dos mais de 4 mil moradores do condomínio, a ação beneficia quem circula pelas adjacências.

“Essa ação trará maior fluidez no trânsito”, destaca o advogado Bruno Costa, de 34 anos, morador da região. “Além disso, muitos moradores têm animais e gostam de usufruir da área externa do prédio. Com a ação, terão mais conforto para isso”.

Áreas monitoradas

O administrador de Taguatinga, Geraldo Cesar de Araújo, explica que é feito um monitoramento dos locais com a maior quantidade de buracos na região administrativa. Após, isso, elabora-se um cronograma, em conjunto com a Novacap e equipes do GDF Presente, para que a operação Tapa-Buracos seja acionada.

“Taguatinga tem uma massa asfáltica muito antiga, de cerca de 50 anos, e o trabalho do GDF Presente na recomposição desse asfalto é de grande importância”, ressalta o administrador. “Vamos fazer também a limpeza das bocas de lobo e galerias para enfrentar as chuvas”.

Além da M Norte, equipes do GDF Presente do Polo Oeste – que compõe a região de Brazlândia, Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente, Pôr do Sol e Samambaia – também entraram em ação nesta quinta-feira. Trabalharam na Avenida Elmo Serejo, na QNF, na Via P 1 (Ceilândia), no Pôr do Sol e no Sol Nascente.

Para os serviços nessas regiões, foram utilizadas mais de 70 toneladas de massa asfáltica. A ação envolveu ainda podas de árvores, desobstrução de bocas de lobo e remoção de entulho.

Estadão Conteúdo.