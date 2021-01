Golpista conseguiu cerca de R$4 mil ao usar nome do governador

PUBLICIDADE

Cezar Camilo

A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu que o estelionatário que forjou os dados do governador Ibaneis Rocha (MDB) para dar o “golpe do WhatsApp” chegou a entrar em contato com parentes do chefe do executivo. Parentes próximos do mandatário foram acionados pelo aplicativo de mensagem instantânea – cerca de R$4 mil foram transferidos. Os golpistas residem em Goiânia. Um deles foi interceptado pela corporação, ontem (4), e segue preso na capital goiana. A ação foi no mesmo dia em que o chefe do executivo disparou um alerta para seus contatos informando da farsa.

Durante a coletiva de imprensa no Departamento de Polícia Especializada (PDE), o delegado Giancarlo Zuliani, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), informou que o valor dos pedidos variava de mil até dois mil reais para não chamar muito a atenção. As pessoas chegaram a depositar dinheiro na conta do governador, R$3.700,00 reais. “Só ontem esse rapaz tinha recebido mais 7 mil reais em transferências. Atacavam várias pessoas ao mesmo tempo”, disse o delegado Giancarlo Zuliani.

“Eles próprios fazem as contas nos nomes deles. Dois recrutavam novas pessoas e faziam a pesquisa de dados pessoais. O terceiro, já com passagem, tem uma posição superior no esquema”, disse o delegado.

As informações, como o nome do pai, mãe e outros parentes, são captadas pela internet. Foi o caso do governador: Utilizando sites criados com a intenção lícita de dar maior segurança para compradores, os criminosos criam uma agenda de contatos para pedir dinheiro a partir daí. “Não são sites de e-commerce. São sites em que você paga para ter direito a este tipo de pesquisa. Hoje em dia, é muito fácil ter seus dados enviados para estas ferramentas”, disse o delegado.

A pessoa seleciona uma vítima, uma pessoa com maior exposição social, descobre o telefone dela e identifica qual a imagem utilizada no perfil. Depois, criam uma conta no aplicativo com o mesmo DDD do número relacionado. Manda uma mensagem dizendo para anotarem o novo telefone, essa é a primeira etapa. “Isso é comum no início de ano”, explica o delegado. “Passado algum tempo, o criminoso já começa a narrar situações das mais diversas possíveis que envolve transferências bancárias. A pessoa, pensando que está falando com o titular, acaba caindo. Acontece com bastante frequência no Distrito Federal”, explica Giancarlo Zuliani.

A polícia chegou na central de Goiânia às 15h, onde interceptou o primeiro acusado à noite. Na casa do acusado, foram apreendidos os celulares utilizados para cometer o crime e um cartão com o número da conta para qual o golpista pedia a transferência bancária. Os policiais já identificaram mais duas pessoas envolvidas, um deles já foi sentenciado e preso pela Justiça – atualmente está solto.

Para o rapaz que foi preso, a pena de estelionato pode chegar de um a cinco anos. O preso está envolvido em outros cinco crimes, um deles por organização criminosa. “Três pessoas identificadas. Com certeza, o número aumenta assim que apreendermos os outros acusados”, disse o delegado.