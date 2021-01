Homem é preso em Goiânia ao tentar aplicar golpes se passando por Ibaneis Rocha

PUBLICIDADE

A prendeu, nesta segunda-feira (4/1), um dos homens responsáveis por se passar pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) com a intenção de aplicar golpes.

Um homem que se passava pelo governador Ibaneis Rocha no aplicativo Whatsapp, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta segunda-feira (4). O suspeito tentava aplicar golpes em nome do governador.

Detido em flagrante em uma empresa de segurança em Goiânia (GO) pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), suspeita-se que homem contou com mais dois comparsas, procurados pela polícia na capital goiana. Um dos foragidos já tem diversas passagens pela polícia.

Modus operandi

Os estelionatários usavam uma foto do governador na internet como perfil de um número de telefone com prefixo 061, do Distrito Federal. Com acesso aos contatos pessoais de Ibaneis, passaram a enviar mensagens fingindo ser o governador pedindo para que fossem efetuados depósitos em uma conta bancária. Familiares do governador chegaram a receber o pedido.

No início da tarde, Ibaneis Rocha avisou aos contatos mais próximos e da estrutura do Palácio do Buriti o ocorrido.