GDF vai contratar empresa para supervisionar obras no Setor Policial

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nesta quinta-feira (29), licitação para contratar uma empresa que vai supervisionar as obras de reformulação do sistema viário do Setor Policial. Passam por intervenção a Estrada Setor Policial Militar (ESPM), o trecho entre a intersecção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul.

A empresa ficará responsável por realizar contraprovas dos ensaios de controle tecnológico, acompanhar a instrumentação, aprovar projetos, avaliar medições e contribuir com Relatório de Impacto Ambiental (Riac).

Edital, termo de referência e anexos estão disponíveis no site da Novacap. A escolha da empresa selecionada deve ocorrer no dia 2 de dezembro. O investimento previsto é de cerca de R$ 2,9 milhões. Com a contratação, o GDF espera tornar mais eficiente a fiscalização, a segurança e o andamento dos serviços na via.

Obras

A revitalização em andamento na via inclui serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias. Além disso, inclui a execução de uma bacia de detenção e um tunnel liner sob a via do metrô, próximo ao Terminal da Asa Sul (TAS).