GDF torna sem efeito nomeação de subsecretário que participou de racha

Após participar de um racha entre dois carros de luxo na noite de domingo (5), o subsecretário de convênios e parcerias da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, Wesley Wenisgton Vieira dos Santos, 27 anos, foi preso e teve sua nomeação tornada sem efeito nesta segunda-feira (6). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de hoje.

O secretário havia sido nomeado na última sexta-feira (3), de acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer. Quem assume, a partir de agora, é Rafael Rodrigues dos Santos.

A infração de Wesley aconteceu na via W9 (SQNW 307), no Setor Noroeste. Os dois carros envolvidos são um Audi A4 Avant de cor cinza e uma Mercedes-Benz C-200 de cor prata. Wesley Wenisgton era o motorista da Mercedes. O agora ex-subsecretário não se feriu e se apresentou na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) momentos após o racha.