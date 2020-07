Após racha, subsecretário de Esporte do DF é preso

PUBLICIDADE

Após participar de um racha entre dois carros de luxo na noite de domingo (5), o subsecretário de convênios e parcerias da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, Wesley Wenisgton Vieira dos Santos, 27 anos, foi preso.

A infração aconteceu na via W9 (SQNW 307), no Setor Noroeste. Os dois carros envolvidos são um Audi A4 Avant de cor cinza e uma Mercedes-Benz C-200 de cor prata. Wesley Wenisgton era o motorista da Mercedes.

O subsecretário não se feriu e se apresentou na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) momentos após o racha. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e preso em flagrante em seguida. A defesa de Wesley não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Secretaria de Esporte e Lazer conta que o subsecretário havia sido nomeado na última sexta (3). A nomeação, no entanto, saiu no Diário Oficial (DODF) no dia 1º.

Por conta da infração, a Secretaria informa que a nomeação de Wesley Wenisgton será tornada sem efeito até que a Polícia Civil apure os fatos. A 2ª DP deve ficar a cargo das investigações.

Acidente

O vídeo abaixo mostra os dois carros disparando em alta velocidade em direção ao Setor Militar Urbano (SMU). Veja:

O acidente ocorreu logo depois, após ambos os carros passarem por um desnível na pista e se chocarem um com o outro. A Mercedes dirigida por Wesley foi parar às margens da pista; já o Audi voltou para a via e capotou várias vezes até parar do outro lado, no sentido do Santuário dos Pajés, reserva indígena que há na região.

O motorista do Audi é Pedro Luca Lima Gabriel, 22 anos. Morador de Águas Claras, o infrator ficou ferido em estado grave. O carro usado por ele no racha era alugado.

Pedro teve fratura exposta no esquerdo, fratura na costela direita, pneumotórax (ar em cavidade que envolve o pulmão) e corte na cabeça. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), suspeita-se que ele também sofreu hemorragia interna. Ele foi levado ao Hospital de Base. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.