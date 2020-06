GDF notifica 30 óbitos por covid-19 nesta terça (16)

PUBLICIDADE

O governo do Distrito Federal (GDF) notificou, nesta terça-feira (16), 30 óbitos pelo novo coronavírus. Segundo dados da Secretaria de Saúde, nem todas as vítimas faleceram na data de hoje. O DF já tem, portanto, 384 vítimas fatais, sendo 315 vítimas do DF e 33 vítimas de outras unidades da Federação que estavam em tratamento na capital.

A síntese dos óbitos indica que, dos 30, 2 aconteceram na última semana de maio, 1 na primeira semana de junho, 17 na segunda semana de junho e 11 nos últimos três dias, da seguinte forma:

4 no domingo (14)

6 na segunda-feira (15)

1 nesta terça-feira (16)

As vítimas eram moradoras das seguintes localidades:

Goiás – 1

Brazlândia -1

Ceilândia – 9

Gama – 1

Park Way – 1

Planaltina – 1

Plano Piloto – 3

Recanto das Emas – 2

Riacho Fundo I – 1

Samambaia – 1

Santa Maria -1

São Sebastião – 3

SCIA/Estrutural – 1

Sobradinho I – 2

Sol Nascente – 1

Taguatinga – 1

Casos no DF

Segundo dados divulgados pelo Painel Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF) nesta terça, já são 25.379 pacientes infectados no DF, um aumento de 1.696 desde o boletim divulgado na noite de ontem. Este é o maior número desde o início da pandemia na capital.

Dentre os casos confirmados, também foi registrado aumento de 1.295 pacientes recuperados, também o maior número desde o início da pandemia na capital. Esse valor, somado com o dos outros dias, totaliza 15.172, o equivalente a 59,8% do total de casos.

Leitos no DF

Na manhã desta terça-feira (16) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou os dados acerca da lotação dos leitos para coronavírus no DF. Segundo a pasta, a capital tem 55,07% dos leitos públicos de enfermaria reservado para tratamento dos casos de covid-19 ocupados. São 434 leitos divididos entre o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e o Hospital de Campanha do Mané Garrincha. Dentre esses leitos, 239 estão ocupados.