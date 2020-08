GDF destina R$ 4,5 mi para manutenção da Casa da Mulher Brasileira

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) destinou R$ 4,5 milhões (R$ 4.556.593,00) para a Secretaria da Mulher. O valor é para atender a programação de manutenção da Casa da Mulher Brasileira.

No mês passado, o Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) já havia repassado R$ 5 milhões para a construção de novas unidades da Casa. Em março deste ano, a ministra Damares Alves já havia anunciado que o DF ganharia quatro novas unidades em São Sebastião, Sobradinho II, Sol Nascente e Recanto das Emas.

Damares falou à época que as casas servirão de experiência para o país. O Ministério projeta criar 27 unidades espalhadas pelo Brasil. A ministra disse ainda que pensa em um formato diferente do modelo antigo utilizado. “A Casa da Mulher Brasileira é um instrumento poderosíssimo para proteger mulheres da violência, mas no formato que foi feita no passado era muito grande. Algumas cidades e estados pequenos não conseguem manter uma casa tão grande”, declarou.

A primeira Casa da Mulher Brasileira foi aberta em Campo Grande (MS), em 2015. Em todo o país, atualmente funcionam as unidades de Curitiba (PR), São Luís (MA), Boa Vista (RR), São Paulo (SP) e Fortaleza (CE).