GDF cria força-tarefa para fiscalizar e vistoriar estádios da capital

O Governo do Distrito Federal criou, nesta terça-feira (16), uma força-tarefa para vistoriar e fiscalizar os estádios da capital. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF).

A força-tarefa será composta por Secretaria de Esporte e Lazer, Corpo de Bombeiros (CBMDF), Polícia Militar (PMDF) e Diretoria de Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Esporte coordenará os trabalhos.

A equipe terá 20 dias úteis para apresentar um relatório sobre as praças esportivas. Desta forma, a data limite para apresentação é 15 de julho, três dias antes do dia pré-marcado para o retorno do Candangão.

Os estádios a serem vistoriados são:

Bezerrão (Gama)

Serejão (Taguatinga)

Augustinho Lima (sobradinho)

Abadião (Ceilândia)

Rorizão (Samambaia)

JK (Paranoá)

Chapadinha (Brazlândia)

Metropolitana (Núcleo Bandeirante)

Ninho do Carcará (Cruzeiro)

Adonir Guimarães (Planaltina-DF)

Cave (Guará)

A secretária de Esporte, Celina Leão, conta que os problemas dos estádios foi uma das primeiras coisas que ouviu quando chegou ao cargo, há cerca de um mês. “Identifiquei o problema nos laudos dos estádios nos meus primeiros dias de gestão e já procurei a solução junto ao GDF”, relembra. “A comissão irá agilizar os resultados para provocar a breve regulamentação dos estádios do DF”, complementa Celina.

O diretor-técnico da Federação de Futebol (FFDF), Márcio Coutinho, comemorou a ação. “É é de grande valia para o futebol do Distrito Federal. Na visão da federação, é reflexo do comprometimento da secretária Celina Leão, pois foi justamente o que ela nos garantiu que iria fazer, logo que assumiu, na reunião que tivemos”, relembra o diretor. “Vejo uma perspectiva de trabalho em conjunto diante disso.”