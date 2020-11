GDF cancela Réveillon e Carnaval de forma oficial

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF) oficializou, nesta quarta-feira (18), o cancelamento do Réveillon 2020 e do Carnaval 2021. A decisão foi publicada no Diário Oficial (DODF).

A suspensão das festas já era prevista. Há um mês, a Secretaria de Cultura (Secec) havia sinalizado que não iria promover aglomerações nas duas datas por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida será sustentada até o surgimento de uma vacina eficaz contra a covid-19.

Caso haja descumprimento por parte dos organizadores das duas festas, o GDF pode puni-los com multa ou outro tipo de pena ainda não definida.

Ao longo dos anos, o GDF investe na contratação de artistas para shows na Esplanada dos Ministérios e na Prainha durante o Ano-Novo. O Carnaval de Brasília sofre com pouco investimento, mas alguns organizadores contam com aporte financeiro do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).