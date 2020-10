PUBLICIDADE

As festas de Réveillon e Carnaval de 2021 do Distrito Federal estão prestes a serem canceladas. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal deve fazer o anúncio nos próximos dias.

Diante da pandemia de Covid-19, o governo tem como objetivo impedir aglomerações de populares e por isso não investirá nos eventos em 2021, de acordo com informações do orgão competente, chefiado por Bartolomeu Rodrigues.

Neste ano, as comemorações de Ano-Novo e do Carnaval custaram um total de R$ 8 milhões aos cofres do GDF. A medida será sustentada até pelo menos o surgimento de uma vacina eficaz.

Ao longo dos anos, o réveillon custeado pelo GDF conta com a contratação de artistas para shows na Esplanada dos Ministérios e na Prainha durante a virada do ano.

O Carnaval de Brasília, que cresceu na última década, mas nos últimos anos tem sofrido pouco investimento, ainda conta com custeio do governo local e parte do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Com a decisão, a Administração de Brasília, responsável por emitir os alvarás para os blocos de rua, não deverá liberar os documentos necessários para as festas. De acordo com a secretaria, o descumprimento de organizadores poderá ser passível de punição.