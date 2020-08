Garis são mortos na BR-020 por motorista com sinais de embriaguez

PUBLICIDADE

Dois profissionais de limpeza urbana foram atropelados e mortos na BR-020 na noite de quarta-feira (5). O carro da ocorrência, um Ford Ka de cor vermelha, era conduzido por um motorista com sinais de embriaguez.

As vítimas voltavam do trabalho de bicicleta quando foram atingidas próximo ao condomínio Nova Colina, sentido Planaltina. O caso aconteceu próximo à meia-noite. Após o atropelamento, a dupla morreu no local.

Os garis foram identificados como Ilda, 52 anos, e Anísio, aproximadamente 50 anos. No momento do acidente, eles usavam uniforme do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF).

O motorista, um homem de 40 anos, tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Civil (PCDF). Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) preservou a cena do acidente para realização de perícia.

