Explosão de transformador causa queda de energia na Asa Norte e Lago Norte

No fim da tarde desta terça-feira (7), o Distrito Federal registrou diversos pontos sem energia. Asa Norte e Lago Norte foram as regiões mais afetadas. Quadras como as SQN 203, 106, 107, 307, 410, 312 e 316 estão sem luz.

Moradores das QIs 9 e 11 do Lago Norte também relataram falta de energia. Por meio de nota, a CEB informou que a interrupção foi causada pela explosão de um transformador e a previsão de retorno é por volta de 18h30.

Trabalho perto da subestação norte da Ceb aqui no SAAN, cerca de 30 minutos atrás houve a explosão de um transformador. Por essa razão, algumas regiões do DF foram comprometidas. “A previsão de retorno da energia é 18:30 e que já foi deslocada equipe para o local, onde houve o rompimento de uma cruzeta”.