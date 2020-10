Estelionatários que recolhiam cartões de crédito em esquema, são detidos pela PCDF

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 4ª DP, prendeu dois estelionatários na última terça-feira (27) que se passavam por mensageiros de bancos para conseguir o cartão das vítimas e realizar compras.

A dupla é suspeita de vários crimes. Os estelionatários efetuavam ligações para as vítimas (geralmente idosas), se passando por empresas de segurança bancária. No golpe, eles informavam que foi detectado compras no cartão de credito das vítimas e que por isso iriam mandar um mensageiro buscar o cartão na casa das mesmas.

Os homens recolhiam os cartões em seguida realizavam compras com eles. Um dos criminosos utilizava uma identificação falsa se passando por servidor do Banco do Brasil e era o responsável por manter contato presencial com as vítimas.

Dessa forma, a PCDF divulgou a foto do detido com intuito de encontrar mais vítimas dos golpes. Denúncias e informações poderão ser feitas por meio do disque-denúncia (197), ligação gratuita, ou outros meios on-line de denúncia no site da PCDF e em contato direto com a equipe da delegacia localizada na área central de Brasília.