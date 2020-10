Energia elétrica vai ser desligada no Lago Sul, Brazlândia e Sobradinho nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) informa que fará a instalação de um transformador no Setor de Mansões Dom Bosco, nesta quinta-feira (22). Para garantir a segurança durante a operação, será preciso interromper o fornecimento de energia no local, entre as 9h e as 12h, afetando os lotes 1, 3 e 4 do Conjunto 14 e o Conjunto 17.

Além disso, outras duas regiões do Distrito Federal também vão ter o fornecimento de energia desligado devido a melhorias da CEB. Em Sobradinho, a interrupção será das 8h40 às 15h, na Quadra 2, conjuntos A3 e A8, para manutenção preventiva de componentes elétricos.

Já em Brazlândia, o delsigamento do fornecimento ocorrerá entre as 8h40 e 16h30, para poda de árvores. Chácaras, sítios e fazendas do Núcleo Rural Curralinho ficarão sem energia.

Serão afetadas as chácaras 2, 3, 13, 20, 27, 29, 30, 33, 34, 37 a 41, 43, do Abdias, Miramporanga, Cedro, Triângulo, Primavera nº 7, Rainha nº 4, Santa Luzia, Nova Aliança, Recanto da Serra, Santa Rosa, Vila Rica, Penha, Limoeiro, Recanto Feliz, Vale do Sol, Pai e Filho, Calanguinho, Edwirgens, Vitória, São Raimundo, Sousa Morais, Novo Horizonte, Santa Helena e São Francisco. Também ficarão sem energia os sítios Nossa Senhora Aparecida, Santa Maria, Ouro Branco e Jatobá, e as fazendas Maruá, Pé de Serra e Córrego dos Coxos.

Em caso de dúvidas, o morador pode entrar em contato com a CEB pelo telefone 116. O número fica disponível 24 horas. A ligação é gratuita.

