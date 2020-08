Emprego: Agência do Trabalhador abre 74 vagas para esta terça-feira (4)

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador estão com 74 vagas de emprego abertas para esta terça-feira (4). A maioria delas é para açougueiro (16), com salários de R$ 1.550 e R$ 1.200, a depender do local para onde o candidato será encaminhado. Não é exigida escolaridade.

Para quem quer trabalhar como auxiliar de lavanderia, são 13 vagas abertas, com remuneração de R$ 1.100, mais benefícios. Não é necessário ter experiência e basta ter ensino fundamental.

A melhor remuneração, no valor de R$ 3 mil, é oferecida para ajustador mecânico de manutenção e para mecânico, cada um deles com uma vaga. Com o salário um pouco menor, de R$ 2.800, duas oportunidades estão abertas para motorista carreteiro.

Outras três áreas pagam salário semelhante: gerente comercial (2), mecânico de afinação de motores diesel (1) e mecânico de máquinas pesadas (1), cuja remuneração chega a R$ 2.500, mais benefícios. Para estes, exige-se experiência profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as oportunidades, há aquelas que abrem espaço, também, para quem portadores de deficiência, como auxiliar de manutenção predial (3) e estoquista (1). Para os dois casos, a remuneração fica em torno de R$ 1.200, mais benefícios, sendo necessário comprovar experiência profissional.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar as agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Agência Brasília