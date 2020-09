Emater-DF recebe carros e GPS para trabalhos no campo

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, na manhã desta terça-feira (22), veículos e aparelhos de GPS para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater-DF).

Foram entregues ao órgão 10 picapes Fiat Strada, três furgões Peugeot Partner e 25 aparelhos de GPS para trabalhos no campo. Os carros foram adquiridos por meio de repasse do Ministério da Agricultura (Mapa) em 2018.

Ao todo, contando com os GPSs, foram investidos R$ 788,7 mil. Ainda há R$ 114 mil disponíveis, a serem utilizados até o mês que vem, segundo o GDF.

Com os itens, serão beneficiados 200 extensionistas rurais e técnicos que prestam assistência presencial às propriedades e participam de reuniões, excursões técnicas e outros em campo, bem como 10 mil agricultores familiares e 1 mil médios produtores.

O governador Ibaneis Rocha falou sobre a ação. “Sabemos da importância do homem do campo nessa região do Distrito Federal. São regiões riquíssimas, que precisam da nossa atenção, e a Emater vem fazendo sempre um belo trabalho”, afirmou.

“Chegamos ao momento da tecnologia chegando nessas áreas rurais. Com o empreendedorismo, pretendemos fixar o homem no campo com qualidade de vida.”

Ibaneis também citou que o GDF busca melhorias para asfaltamento, escolas e melhorias na qualidade de vida na área rural de modo geral.