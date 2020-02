Em Santa Maria, idoso sofre parada cardíaca em uma farmácia

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Na manha desta quinta-feira (19), uma viatura da Polícia Militar foi chamada por populares para uma ocorrência em uma farmácia, em Santa Maria. Um idoso se encontrava com baixa pulsação no chão do estabelecimento. Rapidamente, os policias iniciaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP) e solicitaram a presença do Corpo de Bombeiros. O senhor foi encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) para os devidos cuidados médicos.

De acordo com as últimas informações, o senhor recuperou a consciência no hospital. O Sargento Anternor e o Soldado Neílton, ambos da Polícia Militar, agiram com rapidez e salvaram a vida do idoso.

Confira o vídeo.