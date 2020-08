Em meio à pandemia, empresários da indústria criativa lutam para sobreviver sem eventos presenciais

PUBLICIDADE

Com o objetivo de apresentar os problemas que vem enfrentando por conta da pandemia do novo coronavírus, os empresários e trabalhadores da indústria criativa de eventos realizaram, nessa terça-feira (25), na Esplanada dos Ministérios, um protesto em prol dos trabalhadores que vem passando por necessidades básicas por não poder trabalhar.

O movimento, foi idealizado entre amigos parceiros de eventos, teve como objetivo reivindicar a liberação de incentivos e ações para a sobrevivência de milhares de trabalhadores e trabalhadoras anônimos da indústria criativa de evento, que foi um dos primeiros a ser afetado pela pandemia do novo coronavírus. Segundo Simone Coutinho, produtora executiva e uma das idealizadores, o movimento também busca “sensibilizar a sociedade para nossa volta, mas não uma volta a qualquer custo. Queremos um retorno com segurança para todos”.

“Nós fomos o primeiro setor a ter as atividades interrompidas e reunimos milhares de empresas e indivíduos, com suas respectivas famílias, que sobrevive, em sua maioria da rentabilidade gerada pelos eventos. Então, já são quase seis meses sem trabalho e sem receita. Na nossa comunidade de eventos tem muita gente passando fome e precisamos ajudar. São carregadores, técnicos, pessoas de limpeza, garçons etc.”, explica. Segundo ela, com a paralisação dos eventos presenciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o prejuízo enfrentado pelo setor é incalculável.

Nessa terça-feira (25) representantes do setor foram recebidos pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e pelo presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente para tratar do assunto. Ela explica que, no encontro, foi entregue uma carta aberta com as reivindicações do setor e que, durante todo o tempo, a secretária do Turismo, Vanessa Mendonça, realizou o acompanhamento do grupo e “tem sido um elo importante para o setor junto ao governo local e federal”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nessas reuniões, ficou decidido que as nossas reivindicações serão analisadas e um grupo será criado para que o setor continue o diálogo com os governos. Não existe uma data estipulada para o retorno. E ressalto que queremos sim retornar aos nossos trabalhos, mas também queremos que essa volta seja com cautela e segurança”, explica. Até o momento, o setor teve de se adaptar ao Drive In e às lives, que acabaram por substituir os eventos antes programados. Entretanto, ainda com a readequação, é preciso batalhar para que seja possível gerar lucros no final do mês.

Dentre as medidas solicitadas pelo setor, Simone relata algumas que foram apresentadas na carta aberta entregue ao governo. Veja: