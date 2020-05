É hoje! Matheus Ribeiro estreia no DF Record

PUBLICIDADE 

O apresentador recém-contratado pela Rede Record Matheus Ribeiro estreia na emissora nesta segunda-feira (4). Carregando vasta experiência, Matheus agora comanda o novo DF Record.

A chegada de Matheus simboliza uma mudança no telejornal que vai ao ar à noite. A Record promete levar aos espectadores um programa ágil, moderno e inovador, com notícias claras, leves e, claro, sempre verdadeiras.

O conceituado novo apresentador, que soma 500 mil seguidores só no Instagram, falou sobre os novos objetivos do DF Record. “Nós queremos fazer um telejornal que interesse à vida das pessoas. São as notícias que de fato vão fazer a diferença no dia a dia da população do DF e do Entorno. Queremos levar isso de uma forma muito clara, conversada, que as pessoas entendam e possam formar a sua opinião”, afirma Matheus.

“Vai ser um jornal que as pessoas poderão participar e fazer junto conosco.”

A Coluna Marcelo Chaves já havia batido um papo com o novo apresentador para saber mais sobre o profissional. Matheus estreia às 19h10 desta segunda (4). Acompanhe!