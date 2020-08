Dupla é presa com quase R$ 30 mil sacados do auxílio emergencial

PUBLICIDADE

Dois homens foram presos na noite de quarta-feira (12) com quase R$ 30 mil em espécie. O dinheiro é oriundo de saques do auxílio emergencial, programa do governo federal de apoio aos trabalhadores informais em meio à pandemia de covid-19.

A dupla foi flagrada em uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na QE 07 do Guará I. A Polícia Militar (PMDF) abordou os suspeitos e encontrou R$ 23 mil em espécie no bolso de um deles. Com o outro, havia cerca de R$ 1,2 mil.

Perguntados, os homens confessaram estar sacando os benefícios de forma irregular. Eles disseram que adquiriram dados de cidadãos na deep web (camada da internet que não pode ser acessada por buscadores, geralmente usada por criminosos para armazenar e consumir conteúdos ilícitos, dentre outras ações). Contaram aidna que usaram bitcoins para pagar por estas informações.

O grupo usava um carro, que estava estacionado na rua de trás da agência. Os policiais foram até o veículo e encontraram mais R$ 4 mil escondidos no painel, separados em envelopes. Ao todo, a PMDF apreendeu R$ 28.155 da dupla.

Os suspeitos foram levados para o Departamento de Polícia Federal para apuração dos fatos. Até a última atualização desta matéria, a Caixa não havia feito um pronunciamento sobre o caso.