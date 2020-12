Drive-thru Solidário é montado na frente do Palácio do Buriti

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (10), um Drive-thru Solidário montado em frente ao Palácio do Buriti reforçará a arrecadação de cestas especiais de Natal para a campanha Nosso Natal 2020. Ele funcionará das 10h às 16h e está demarcado por duas grandes tendas brancas, montadas na tarde desta quarta-feira (9) por funcionários da administração da sede do Governo do Distrito Federal.

O objetivo principal da iniciativa é integrar ações em favor do bem-estar das pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal, por ocasião das celebrações natalinas. Nesse sentido, cestas especiais compostas por 14 itens – arroz tipo I, açúcar, feijão, farinha de milho, farinha de mandioca, charque bovino, macarrão espaguete, sal refinado, leite em pó integral, óleo de soja, sardinha em conserva, leite condensado e achocolatado em pó – estão sendo arrecadadas.

“O Drive-thru Solidário é uma importante ação para recebermos diretamente os donativos de todos aqueles que querem fazer um Natal mais solidário para famílias em situação de vulnerabilidade no Distrito Federal. Este é um momento de proximidade e agradecimento a todos os que estão levando o espírito de Natal para quem mais precisa”, resume a primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

Além do drive-thru, as doações podem ser entregues em qualquer uma das 33 administrações regionais, na sede da Defesa Civil do Distrito Federal ou em qualquer unidade gerida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Todas as arrecadações serão distribuídas em um único dia, em antecipação ao Natal.

Como uma maneira de chamar atenção para a campanha, 18 chefs de cozinha aceitaram um desafio de elaborar um prato com produtos que compõem as cestas especiais de Natal. Em seguida, o alimento será servido em uma instituição de acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), pública ou parceira, gerida por organizações da sociedade civil (OSCs).

