Distritais pedem suspensão do reajuste de 10% nas passagens de ônibus e metrô

Camilla Germano e Catarina Lima

Na tarde de hoje (13) na sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal foi decidido, em reunião entre alguns deputados da oposição, ao todo seis dos 24 residentes da casa, o encaminhamento de um ofício para o Governador Ibaneis Rocha pedindo a suspensão do aumento na tarifa de transportes até que sejam apresentadas novas alternativas de um Grupo de Trabalho instituído durante a reunião de ontem.

A reunião surgiu a partir do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) de autoria do deputado Fábio Félix (Psol) afirmando que discorda dos motivos apresentados para o aumento “Não há justificativa plausível para aplicação de aumento de tarifas se a prestação do serviço não teve melhoras. As linhas de ônibus seguem com frotas e horários insuficientes, além de não ter ocorrido iniciativas consistentes de integração entre modais ou de incremento estrutural no sistema de transporte público local”, afirma o decreto.

Para isso, ficou acordado durante a reunião que serão formados grupos de trabalho com os deputados distritais e também com assessores das comissões da Câmara Legislativa para identificar e buscar novas alternativa para o aumento da tarifa de ônibus. “Essa presidência em exercício vai encaminhar um ofício ao governador Ibaneis para que ele suspenda esse decreto que aumenta as passagens de ônibus para que a gente possa discutir melhor e até entender quais foram os argumentos que o governo utilizou para o aumento dessas passagens”, afirmou o deputado Rodrigo Delmasso (Republicanos).

Os encontros desses grupos acontecerão nas próximas quarta e quinta-feira para a decisão e na próxima terça-feira, 21, a Câmara vai decidir sobre a possibilidade de convocação de uma sessão extraordinária ainda em janeiro para votar o PDL de autoria de Fábio Félix, que também foi assinado pelos deputados da oposição.

A oposição estuda, caso não haja revisão imediata dos valores, entrar na Justiça solicitando a redução liminarmente.