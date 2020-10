Dia D de Vacinação Contra a Poliomielite acontece neste sábado, em Ceilândia

PUBLICIDADE

A programação do Dia D de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação está sendo organizado pela Secretaria de Saúde e vai acontecer na Administração Regional de Ceilândia. Durante o evento, estarão presentes o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia; o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto; e o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Divino Valero Martins.

A Campanha começou no dia 5 de outubro e tem o objetivo de vacinar 95% do público-alvo, estimado em 160 mil crianças menores de cinco anos.

Serviço:

Abertura Nacional do Dia D de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação

Data: 17 de outubro

Hora: 9h30

Local: Administração Regional de Ceilândia. QNM 13, Módulo B

As informações são da Agência Brasília