DF terá 10 pontos de testagem para a covid-19 na segunda (27)

A partir da próxima segunda-feira (27), o Distrito Federal passa a contar com dez pontos de testagem para o novo coronavírus. Nesta segunda fase, os pontos serão instalados em outras regiões administrativas, além do Plano Piloto e Águas Claras.

Agora, os moradores de Lago Sul, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, Lago Norte, Varjão, Granja do Torto, Guará, Núcleo Bandeirante, Candângolandia, Park Sul, Ceilândia, Por do Sol, Sol Nascente, Sobradinho I, II, Fercal e Planaltina serão contemplados com um ponto de testagem próximo às regiões.

Cadastro via web

Porém, antes de ir aos pontos de testagem, população devera agendar o exame pela internet. A medida foi implantada para evitar aglomeração e reduzir o tempo de espera.

O cidadão deve entrar no site Teste DF e fazer o cadastro. Após se cadastrar, receberá um e-mail confirmando o cadastramento, o qual deverá inserir a chave de ativação recebida. Feito isso, poderá seguir adiante com o agendamento. Um comprovante chegará, por e-mail, informando o local e hora do exame, e este deve ser apresentado no local.

Outra novidade será que os pontos específicos passam a receber os moradores de determinadas regiões. O horário permanece das 8h às 17h, e passam a ocorrer nas seguintes regiões e endereços:

Para moradores de Águas Claras, Taguatinga, Vicente Pires e Arniqueiras:

Uniplan

Unieuro

Residência Oficial do Governador

Moradores do Plano Piloto:

Parque da Cidade – Estacionamento 4

Estádio Nacional Mané Garrincha

Moradores do Lago Sul, São Sebastião, Itapoã, Paranoá, Jardim Botânico e Jardins Mangueiral:

Paróquia São Pedro de Alcântara – St. de Habitações Individuais Sul EQI 7/9 – Lago Sul

Moradores do Lago Norte, Varjão e Granja do Torto:

Iguatemi Shopping

Moradores do Guará, Núcleo Bandeirante, Candângolandia e Park Sul:

Parque Shopping

Moradores de Ceilândia, Por do Sol e Sol Nascente:

IESB Unidade Ceilândia

Moradores de Sobradinho I, II, Fercal e Planaltina:

Área Especial para Indústria nº 03 – Lote 01 Sobradinho

A previsão é que nas próximas semanas mais pontos de testagem sejam abertos.

Com informações da Agência Brasília