DF registra mais três mortes por covid-19

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (22), foram registradas mais três mortes em decorrência do novo coronavírus na capital federal. Agora, são 82 óbitos registrados pela doença.

As informações detalhadas sobre as três últimas vítimas ainda não foram divulgadas. Contudo, sabe-se que uma era moradora de Ceilândia, e outra do Plano Piloto; a terceira não teve o local onde morava informado.

Além dos 82 óbitos, o DF chegou a 5.595 infectados. São 53 a mais do que o último boletim registrava, na noite de quinta-feira (21).

Recuperados

Em contrapartida, são 3.104 pessoas recuperadas na doença no DF. Este número não faz parte dos 5.595 infectados. No sistema prisional, metade das pessoas se recuperou. De 820, 440 se livrou da doença, sendo 119 policiais e 321 presos.