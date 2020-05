DF registra mais seis mortes por coronavírus nesta terça

PUBLICIDADE 

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (19), mais seis mortes confirmadas em decorrência a pandemia de coronavírus.

A Secretaria de Saúde informou que com esses novos óbitos o número de mortes passa a ser de 72. A Secretaria também explicou que, das seis mortes, quatro são de pacientes que moravam no Goiás, em Novo Gama e Águas Lindas, mas foram atendidas e faleceram em unidades de saúde do DF.

Entre as vítimas de hoje estavam quatro homens e duas mulheres, dos quais quatro tinham mais de 60 anos. Além disso, cinco pacientes apresentavam comorbidades.

Em meio aos óbitos está a primeira morte por Covid-19 da papuda. O boletim mais recente da situação dentro do sistema prisional do DF mostrou 549 casos de coronavírus confirmados.

Veja perfil das vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1- Homem, de 76 anos, que residia em Águas Claras. Foi internado no último dia 16 no Hospital das Forças Armadas (HFA) e faleceu hoje (19) na mesma unidade. Não era portador de comorbidades.

2- Homem , de 32 anos, era prisioneiro da Papuda. Foi hospitalizado no último dia 05 no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) e faleceu hoje (19) na mesma unidade. Era portador de cormobidade (imunodeprimido).

3- Mulher, de 86 anos, residia em Águas Claras. Foi hospitalizada no último da 15 no HRAN e faleceu hoje (19) na mesma unidade. Era portadora de comorbidades (hipertensão, Alzheimer).

4- Homem, de 89 anos, residia em Ceilândia. Deu entrada no Hospital Regional de Ceilândia no último dia 11 e faleceu hoje (19) na mesma unidade. Era portador de comorbidade (nefropatia).

5- Homem, de 66 anos, residia em Sobradinho. Foi internado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no último dia 10 e faleceu hoje na mesma unidade. Era portador de comorbidades (Diabetes e hipertensão).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6- Mulher, de 46 anos, residia no Guará. Foi internada no dia 17 no Hospital Daher e faleceu ontem (18), na mesma unidade. Era portadora de comorbidades (hipertensão e obesidade).