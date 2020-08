DF recebe mais medicamentos para intubação e sedação

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (17) a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) recebeu 5.700 unidades de medicamentos indicados para a intubação e manutenção dos pacientes da Unidade de Tratamento Intensivo em sedação. As substâncias Rocuronio, Suxametonio, Dexmedetomidina e Propofol chegara à farmácia central da pasta e serão distribuídas para as unidades da rede conforme necessidade.

No DF, até o momento, não houve falta destes medicamentos, os hospitais estão abastecidos e poderão retirar na Farmácia Central conforme a necessidade. A preocupação da pasta é não deixar faltar a medicação, pois com a pandemia houve aumento mundial no consumo desses insumos, o que aumenta a dificuldade de compra.

“Diante do cenário de crise de abastecimento mundial e dificuldades na aquisição pela SES, os medicamentos recebidos do Ministério vem em boa hora e vão conseguir nos abastecer por até 30 dias, para alguns itens. Esperamos finalizar nossos processos o mais breve possível”, informou a subsecretária de Logística, Mariana Mendes.

A medicação enviada pelo Ministério da Saúde reforçam os estoques da rede pública diante do aumento do consumo desse tipo de medicamento em decorrência das complicações causadas pela Covid-19. No entanto, a utilização desses itens não é apenas em pacientes com o novo coronavírus.

