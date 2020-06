DF atinge marca de 10 mil recuperados por covid-19

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou, por meio do Painel covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), que o DF atingiu, nesta quarta-feira (10) a marca de 10.404 pacientes recuperados do novo coronavírus. Desde o boletim divulgado na noite de ontem (9), 622 pacientes testaram como recuperados.

Segundo o painel, o DF também registrou 341 novos pacientes contaminados pelo vírus, totalizando 18.431 infectados, incluindo os casos recuperados e os óbitos (de pessoas do DF e residentes de outros estados).

Nesta quarta também foram registrados 11 novos óbitos foram registrados em decorrência de complicações do vírus. Com 247 óbitos confirmados, 223 são do DF e os outros 24 são de pessoas residentes em outras unidades da Federação e que estavam internadas em hospitais da capital.