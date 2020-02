Detran lança Manual de Obtenção da CNH

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (7) o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) publicou o Manual de Obtenção da CNH. O material, destinado para a formação de candidatos, tem o objetivo de adquirir a permissão para dirigir veículo e, também, atualização de motoristas. O manual é gratuito e o download pode ser feito no site do departamento.

A publicação foi produzida e editada pela Escola Pública de Trânsito do Detran-DF e aborda assuntos relativos ao convívio social, meio ambiente, direção defensiva, legislação de trânsito, noções de funcionamento do veículo e primeiros socorros.

De acordo com o diretor de Educação de Trânsito do Detran-DF, Marcelo Granja, o material, além de atender aos candidatos na obtenção da carteira de habilitação, é também uma fonte importante para quem quer aprofundar os conhecimentos na área de trânsito. “O objetivo foi produzir um manual completo e acessível a todos, abordando diversos conteúdos de forma detalhada e com uma linguagem clara”, afirma o diretor.

O Detran recomenda aos Centros de Formação de Condutores (CFCs) que utilizem o novo Manual. De acordo com o órgão, isso possibilitará que os alunos tenham acesso a um conteúdo atualizado e compatível com o exigido no exame teórico de direção.

Com informações da Agência Brasília